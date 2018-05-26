МРОТ опять хотят повысить. Теперь до 15 тысяч рублей

В России разрабатывают законопроект, согласно котором минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достигнет 40% от средней зарплаты по стране. Над документом работает член думского комитета по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Законопроект должен быть готов в июле, пишут "Известия".
Олег Шеин отмечает, что в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда, говорится: минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране.
Олег Шеин,
член думского комитета по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России:
— Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты.
При условии, что сейчас средняя зарплата по стране, по данным Росстата за 2017 год, составляет порядка 39 тысяч рублей, МРОТ в новых условиях превысит 15 тысяч.
С 1 мая 2018 года МРОТ в России повысили до уровня прожиточного минимума — 11 163 руб. Это создало предельную нагрузку на бюджеты как госучреждений, так и частных компаний. Власти Алтайского края задействуют резервы и получают федеральную помощь. Коммерческие организациям пересматривать текущие бюджеты. Многие сокращают штат сотрудников или их ставки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.