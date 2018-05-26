МРОТ опять хотят повысить. Теперь до 15 тысяч рублей

Олег Шеин отмечает, что в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда, говорится: минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране.

Олег Шеин,

член думского комитета по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России:

— Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты.

При условии, что сейчас средняя зарплата по стране, по данным Росстата за 2017 год, составляет порядка 39 тысяч рублей, МРОТ в новых условиях превысит 15 тысяч.

С 1 мая 2018 года МРОТ в России повысили до уровня прожиточного минимума — 11 163 руб. Это создало предельную нагрузку на бюджеты как госучреждений, так и частных компаний. Власти Алтайского края задействуют резервы и получают федеральную помощь. Коммерческие организациям пересматривать текущие бюджеты. Многие сокращают штат сотрудников или их ставки.