Отфутболили: россиянин купил в кредит билет на ЧМ-2018 и остался без паспорта болельщика

"Мы с гражданской женой взяли кредит, чтобы поехать на мундиаль. Приобрели самые дорогие билеты на игру Тунис — Англия по 12600 рублей, в первый сектор. Она пройдет 18 июня в Волгограде. Это дело нашей жизни. Я болею футболом, она болеет футболом. Я в свое время играл в футбол за разные клубы. 3 июня подали заявки на паспорта болельщика, и ей уже через два часа пришел ответ, что заявка одобрена, а мне только 9 июня пришел отказ", — пояснил Дмитрий.

В письме не указано, на каком основании ему отказали в выдаче документа, без которого пройти на стадион он не сможет.

"Я считаю, это вообще неправильно. Почему мне не говорят, почему отклонили заявку? Я звонил, мне предлагают: пусть ваша супруга идет с кем-то другим. Но это же абсурд", — возмущен житель Ухты.

По словам мужчины, в свое время он был судим за ДТП, но с того момента прошло уже 7 лет, и судимость полностью погашена. Из недавних неприятностей мужчине нужно было оплатить штраф за ремонт другого автомобиля, но он утверждает, что сделал это еще два месяца назад, и с 29 апреля имеет на руках акты судебных приставов о том, что исполнительное производство в его отношении прекращено. Также Сидоров утверждает, что никогда не участвовал в каких-то беспорядках на стадионах, и уверен, что отказ не мог быть продиктован этим.

Коллективный "футбольный" иск в суд

Сейчас он с супругой собирается выезжать в Самару, чтобы там получить на руки билеты и паспорт болельщика жены.

"Я еще надеюсь, что мне там все-таки выдадут паспорт болельщика. Если нет — получается, мы все-таки не идем на футбол, отпуск испорчен, останется только одно — писать заявление в суд", — говорит мужчина.

Он добавил, что в таком случае хочет найти как можно больше граждан, которым отказали в выдаче паспортов болельщика, чтобы подать коллективный иск.

В Екатеринбурге сейчас проходит судебный процесс по иску жителя города Антона Маслова к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ФСБ РФ. Мужчина купил два билета (для себя и дочери) на матч Сенегал — Япония, который пройдет в уральской столице 24 июня, но ему отказали в выдаче паспорта болельщика. У Маслова есть непогашенная судимость, но он уверен, что это не является основанием для отказа, поскольку в законе такого указания нет.

Ранее сообщалось, что бывший предводитель болельщиков барнаульского клуба "Динамо" Михаил Рапопорт (Рапоня) может не попасть на матчи чемпионата мира по футболу. Известному болельщику также отказали в выдаче паспорта болельщика. Михаилу не объясняют причину отказа. Он предполагает, что попал в "черный список", но как это произошло, не понимает. "Скорее всего, эти списки формировали в регионах, и у нас в Барнауле недолго думали, кого в этот список включить в числе первых, — рассказал Михаил Рапопорт.

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Решение о выдаче паспорта болельщика принимает ФСБ РФ, а непосредственную выдачу осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.