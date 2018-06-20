Британская газета считает, что ЧМ-2018 по футболу изменит взгляд многих людей на Россию

Британская газета The Guardian считает, что чемпионат мира по футболу изменит взгляд многих людей на Россию. Болельщики вернутся домой с отличными воспоминаниями, пишут английские журналисты.
Издание опубликовало материал под заголовком "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира". По мнению авторов, Россия является отличным местом для проведения турнира.
"Россия на месяц показала свое лучшее, улыбающееся лицо: люди рады приветствовать турнир и фанатов, и это приводит к позитивным откликам. Дешевое пиво и теплое солнце в большинстве городов, принимающих матчи, также не мешает этому процессу", — цитирует британскую газету РИА Новости.
"Москва стала центром для многих болельщиков, десятки тысяч людей прогуливались по городу вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала", — отмечается в тексте.
По мнению британской газеты, "политическая напряженность и некоторые другие вопросы с российским правительством останутся".
Ранее западные СМИ предостерегали соотечественников публикациями о возможных опасностях на мундиале. Некоторые призывали болельщиков не ехать на ЧМ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.