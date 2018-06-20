Британская газета считает, что ЧМ-2018 по футболу изменит взгляд многих людей на Россию

Издание опубликовало материал под заголовком "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира". По мнению авторов, Россия является отличным местом для проведения турнира.

"Россия на месяц показала свое лучшее, улыбающееся лицо: люди рады приветствовать турнир и фанатов, и это приводит к позитивным откликам. Дешевое пиво и теплое солнце в большинстве городов, принимающих матчи, также не мешает этому процессу", — цитирует британскую газету РИА Новости.

"Москва стала центром для многих болельщиков, десятки тысяч людей прогуливались по городу вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала", — отмечается в тексте.

По мнению британской газеты, "политическая напряженность и некоторые другие вопросы с российским правительством останутся".

Ранее западные СМИ предостерегали соотечественников публикациями о возможных опасностях на мундиале. Некоторые призывали болельщиков не ехать на ЧМ.