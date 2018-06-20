"Ты просто космос, Стас": Россия обыграла Египет на ЧМ-2018 и почти вышла в плей-офф

Во втором отборочном матче Чемпионата мира по футболу сборная России обыграла египтян со счетом 3:1.
Команда Станислава Черчесова в двух стартовых турах одержала две победы с разницей мячей 8:1 – в первой игре наши футболисты обыграли Саудовскую Аравию (5:0).
Это лучший результат для всех стран-хозяек в истории мировых первенств после двух матчей, пишет sports.ru.
Таким образом сборная России практически гарантировала себе выход из группы в плей-офф в 1/8 финала - впервые в истории чемпионатов мира.
Команде осталось провести один матч в группе - с Уругваем.
Команда не выйдет в плей-офф лишь при трех условиях: если она проиграет Уругваю, Саудовская Аравия выиграет два матча, причем с разницей мячей больше, чем у нас. Но это почти невероятный сценарий.
Празднуя победу сборной, комментатор телеканала "Россия 1" Стогниенко в конце трансляции включил песню группы "Ленинград" "Ты просто, космос, Стас" в честь главного тренера сборной Станислава Черчесова.
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