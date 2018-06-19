Барнаульцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы

Также выяснилось, что футбол наиболее популярен у представителей сферы "Безопасность", транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. Меньше всего этим видом спорта интересуются IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Многие из них не планируют следить за играми.

В Барнауле большинство матчей планируют смотреть 35% опрошенных. За сборную Германии будут болеть 32% людей, за Бразилию — 28%, Испанию — 24%, Англию — 22%, а Аргентину — 18%.

Опрос показал, что среди молодежи до 25 лет активно смотреть футбол будет только каждый третий респондент, а среди участников опроса от 45 лет и старше желающих набралось 43%.