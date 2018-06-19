Барнаульцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы

Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что большинство жителей Барнаула (54%) не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы. Лишь 9% барнаульцев надеются, что это случится.
Также выяснилось, что футбол наиболее популярен у представителей сферы "Безопасность", транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. Меньше всего этим видом спорта интересуются IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Многие из них не планируют следить за играми.
В Барнауле большинство матчей планируют смотреть 35% опрошенных. За сборную Германии будут болеть 32% людей, за Бразилию — 28%, Испанию — 24%, Англию — 22%, а Аргентину — 18%.
Опрос показал, что среди молодежи до 25 лет активно смотреть футбол будет только каждый третий респондент, а среди участников опроса от 45 лет и старше желающих набралось 43%.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.