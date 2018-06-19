Парк спорта в Барнауле проведет трансляцию второго матча России на ЧМ-2018

Сборная России сыграет с командой из Египта. Парк спорта Алексея Смертина - официальная фан-зона Алтайского края на ЧМ-2018. Там установили светодиодные экраны размером 3 на 6 метров. Первый матч России против Саудовской Аравии посмотрели 3 тыс. барнаульских болельщиков. Почетным гостем открытия фан-зоны стал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Как в первый день работы фан-зона ждет любителей футбола за три часа до начала трансляции. Она расположится на главном футбольном поле, где гости смогут наблюдать за игроками с помощью двух больших экранов. Гостей будут развлекать различные творческие коллективы, все желающие смогут посетить интерактивно-развлекательные площадки для болельщиков.

В парке также будут продавать безалкогольные напитки и еду, здесь можно будет приобрести спортивную символику и атрибуты болельщика. Вход в парк свободный, он будет осуществляться через главные ворота со стороны ул. Энтузиастов. Для удобства посетителей предусмотрена парковка, рассчитанная на более 200 машиномест (конечная автобусная остановка "микрорайон Урожайный"). После финального свистка болельщиков развезут на общественном транспорте.

Выход из парка будет организован через главный вход со стороны ул. Энтузиастов, а также на пересечении ул. Энтузиастов и Ленинградской.

График трансляции Чемпионата мира по футболу – 2018: