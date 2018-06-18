Песков рассказал, будет ли смотреть Путин матч Россия — Египет

У президента РФ Владимира Путина вряд ли получится посмотреть матч между сборной России и национальной командой Египта в рамках ЧМ-2018, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет life.ru.
"Завтра он будет в Минске. Скорее всего, вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что 19 июня Владимир Путин отправится в Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Вторая игра сборной России на домашнем мундиале состоится 19 июня. В первом матче футболисты сыграли с Саудовской Аравией, обыграв соперников со счётом 5:0. Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Мундиаль проходит на 12 стадионах в 11 городах.
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