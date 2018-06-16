Первый скандал ЧМ-2018: FIFA расследует, почему на матч в Екатеринбурге пришло мало людей

По данным СМИ, на игру пришло 27 тыс. болельщиков, хотя на игру выделили почти 33 тыс. билетов. FIFA (международная федерация футбола) намерена выяснить, почему это произошло.

Матч состоялся 15 июня. Сборная Уругвая победила команду Египта со счетом 1:0.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.