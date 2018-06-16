Первый скандал ЧМ-2018: FIFA расследует, почему на матч в Екатеринбурге пришло мало людей

В Екатеринбурге во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Египта было много пустых мест. Это стало поводом для разбирательств, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.
По данным СМИ, на игру пришло 27 тыс. болельщиков, хотя на игру выделили почти 33 тыс. билетов. FIFA (международная федерация футбола) намерена выяснить, почему это произошло.
Матч состоялся 15 июня. Сборная Уругвая победила команду Египта со счетом 1:0.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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