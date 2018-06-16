Сборные Испании и Португалии устроили голевую феерию на ЧМ-2018

В Сочи на стадионе "Фишт" 15 июня сборные Испании и Португалии сыграли вничью 3:3. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил все мячи за свою команду и спас ее от поражения.
Португальцы дважды вели по ходу матча, но в концовке оказались в роли проигрывающих. Им удалось сравнять счет только на 88-й минуте благодаря голу Роналду прямым ударом со штрафного.
Обе команды набрали по одному очку и теперь делят второе место в группе В, лидером которой стала сборная Ирана. Она со счетом 1:0 обыграла команду Марокко в Санкт-Петербурге.
Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча. Он стал четвертым футболистом в истории, который забивал голы на четырех чемпионатах мира. Португалец ранее отличался на турнирах 2006, 2010 и 2014 годов.
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