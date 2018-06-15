Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета российского триколора

14 июня подсветка небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасилась в цвета российского флага после победы сборной России над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира по футболу.
На кадрах видно, что кроме триколора подсветка небоскреба показывает счет матча Россия — Саудовская Аравия.
Бурж Халифа. Дубай. Сейчас. pic.twitter.com/fqF1TurzIp— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 14 июня 2018 г.
Видео опубликовал спортивный журналист Владимир Стогниенко в своем Twitter.
В официальном Twitter-аккаунте "Бурдж-Халифа" сообщается, что на фасаде здания будут отображаться результаты всех матчей чемпионата, пишет Р-Спорт.
Сборная России 14 июня в стартовом матче турнира на стадионе "Лужники" в Москве победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующий матч сборная России проведет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, затем сыграет со сборной Уругвая 25 июня в Самаре.
Факт
"Бурдж-Халифа" — небоскреб высотой 828 метров, самое высокое сооружение в мире.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.