Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета российского триколора

На кадрах видно, что кроме триколора подсветка небоскреба показывает счет матча Россия — Саудовская Аравия.

Видео опубликовал спортивный журналист Владимир Стогниенко в своем Twitter.

В официальном Twitter-аккаунте "Бурдж-Халифа" сообщается, что на фасаде здания будут отображаться результаты всех матчей чемпионата, пишет Р-Спорт.

Сборная России 14 июня в стартовом матче турнира на стадионе "Лужники" в Москве победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующий матч сборная России проведет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, затем сыграет со сборной Уругвая 25 июня в Самаре.

Факт

"Бурдж-Халифа" — небоскреб высотой 828 метров, самое высокое сооружение в мире.