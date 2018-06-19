Россия-Египет: что нужно знать о втором матче национальной сборной на ЧМ-2018

20 июня в час ночи по местному времени начнется матч Россия-Египет на ЧМ-2018 по футболу. Altapress.ru рассказывает, чего стоит ожидать от матча Россия-Египет, кто такие Мохаммед Салах и Александр Головин и прогнозируют ли нашей сборной победу.
Сборная России начала чемпионат мира с победы над Саудовской Аравией с разгромным счетом 5:0, а сборная Египта в своем первом матче проиграла Уругваю 0:1, при этом за "фраонов" в том матче не играл знаменитый Мохаммед Салах. Портал livesport.ru сообщает, что букмекеры отдают преимущество победе России.
Вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург).
Защитники — Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники — Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).
Нападающие — Артём Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Фёдор Смолов ("Краснодар").
Сайт FIFA 2018 сообщает, что на счету 22-летнего атакующего полузащитника Александра Головина, помимо гола и двух результативных передач во время матча с Саудовской Аравией, еще много успешных игровых моментов:
- сделал больше всех точных передач в сборной России из игроков группы атаки (27);
- сделал больше всех навесов в штрафную (3), два из которых завершились голами;
- создал пять голевых моментов – лучший результат для игроков сборной России/СССР на ЧМ с 1970 года;
- стал лучшим игроком матча по перехватам (10);
- стал лучшим по общему пробегу — 12,7 км.
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил сборную Египта: по его мнению, эта команда рангом выше, чем сборная Саудовской Аравии, пишет topspb.tv.
Мохаммеда Салаха называют лидером сборной Египта. О форварде "Ливерпуля" и нападающем египетской сборной отзываются высоко. "Он вполне может состязаться в скорости с Усейном Болтом". — цитирует ru.uefa.com бывшего главного тренера "Базеля" Мурата Якина.
В конце мая Мохаммед Салах получил травму на 28-й минуте финала Лиги чемпионов после того, как капитан "Реала" Серхио Рамос захватил его за руку и свалил на газон. Египтянин неудачно упал и повредил плечо, сообщает sport.tut.by. До сих пор неизвестно, будет ли он играть в матче Россия-Египет. В своем instagram знаменитый футболист заявил о готовности к игре с Россией.
"Будем думать, как остановить всю сборную Египта, а не только Салаха. Там много сильных игроков", — считает Александр Головин.
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