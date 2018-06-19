Россия-Египет: что нужно знать о втором матче национальной сборной на ЧМ-2018

5 Кто такой Мохаммед Салах?

Мохаммеда Салаха называют лидером сборной Египта. О форварде "Ливерпуля" и нападающем египетской сборной отзываются высоко. "Он вполне может состязаться в скорости с Усейном Болтом". — цитирует ru.uefa.com бывшего главного тренера "Базеля" Мурата Якина.

В конце мая Мохаммед Салах получил травму на 28-й минуте финала Лиги чемпионов после того, как капитан "Реала" Серхио Рамос захватил его за руку и свалил на газон. Египтянин неудачно упал и повредил плечо, сообщает sport.tut.by. До сих пор неизвестно, будет ли он играть в матче Россия-Египет. В своем instagram знаменитый футболист заявил о готовности к игре с Россией.