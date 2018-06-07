Расписание Чемпионата мира по футболу 2018: когда играет Россия

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Спорт

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу: в 2018 году он впервые пройдет в нашей стране. На ЧМ-2018 российские футболисты сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, сообщается на сайте международной федерации футбола. Altapress.ru рассказывает, когда играет сборная России и кто вошел в состав российской команды. 

Российские болельщики перед матчем "Россия-Англия", футбол.
Российские болельщики перед матчем "Россия-Англия", футбол. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Чемпионат мира по футболу: расписание матчей России

  • 14 июня в 18:00 (МСК) сборная России играет со сборной Саудовской Аравией.
  • 19 июня в 21:00 (МСК) сборная России играет со сборной Египта.
  • 25 июня в 18:00 (МСК) сборная России играет со сборной Уругвая. 
Футбол.
Футбол.

Сборная России на ЧМ-2018

Вратари 

  • Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва),
  • Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия),
  • Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург). 

Защитники 

  • Владимир Гранат ("Рубин" Казань),
  • Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва),
  • Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань),
  • Илья Кутепов ("Спартак" Москва),
  • Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный),
  • Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург),
  • Марио Фернандес (ЦСКА Москва). 
Российские болельщики в Марселе.
Российские болельщики в Марселе.

Полузащитники 

  • Юрий Газинский ("Краснодар"),
  • Александр Головин (ЦСКА Москва),
  • Алан Дзагоев (ЦСКА Москва),
  • Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург),
  • Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург),
  • Роман Зобнин ("Спартак" Москва),
  • Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург),
  • Антон Миранчук ("Локомотив" Москва),
  • Александр Самедов ("Спартак" Москва),
  • Денис Черышев ("Вильярреал" Испания). 

Нападающие 

  • Артём Дзюба ("Арсенал" Тула),
  • Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва),
  • Фёдор Смолов ("Краснодар").
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