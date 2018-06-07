Расписание Чемпионата мира по футболу 2018: когда играет Россия

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу: в 2018 году он впервые пройдет в нашей стране. На ЧМ-2018 российские футболисты сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, сообщается на сайте международной федерации футбола. Altapress.ru рассказывает, когда играет сборная России и кто вошел в состав российской команды.

Чемпионат мира по футболу: расписание матчей России 14 июня в 18:00 (МСК) сборная России играет со сборной Саудовской Аравией.

19 июня в 21:00 (МСК) сборная России играет со сборной Египта.

25 июня в 18:00 (МСК) сборная России играет со сборной Уругвая. Сборная России на ЧМ-2018 Вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва),

Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия),

Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург). Защитники Владимир Гранат ("Рубин" Казань),

Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва),

Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань),

Илья Кутепов ("Спартак" Москва),

Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный),

Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург),

Марио Фернандес (ЦСКА Москва). Полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"),

Александр Головин (ЦСКА Москва),

Алан Дзагоев (ЦСКА Москва),

Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург),

Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург),

Роман Зобнин ("Спартак" Москва),

Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург),

Антон Миранчук ("Локомотив" Москва),

Александр Самедов ("Спартак" Москва),

Денис Черышев ("Вильярреал" Испания). Нападающие Артём Дзюба ("Арсенал" Тула),

Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва),

Фёдор Смолов ("Краснодар").