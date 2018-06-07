Расписание Чемпионата мира по футболу 2018: когда играет Россия

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу: в 2018 году он впервые пройдет в нашей стране. На ЧМ-2018 российские футболисты сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, сообщается на сайте международной федерации футбола. Altapress.ru рассказывает, когда играет сборная России и кто вошел в состав российской команды.
Чемпионат мира по футболу: расписание матчей России
- 14 июня в 18:00 (МСК) сборная России играет со сборной Саудовской Аравией.
- 19 июня в 21:00 (МСК) сборная России играет со сборной Египта.
- 25 июня в 18:00 (МСК) сборная России играет со сборной Уругвая.
Сборная России на ЧМ-2018
Вратари
- Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва),
- Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия),
- Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург).
Защитники
- Владимир Гранат ("Рубин" Казань),
- Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва),
- Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань),
- Илья Кутепов ("Спартак" Москва),
- Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный),
- Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург),
- Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники
- Юрий Газинский ("Краснодар"),
- Александр Головин (ЦСКА Москва),
- Алан Дзагоев (ЦСКА Москва),
- Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург),
- Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург),
- Роман Зобнин ("Спартак" Москва),
- Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург),
- Антон Миранчук ("Локомотив" Москва),
- Александр Самедов ("Спартак" Москва),
- Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).
Нападающие
- Артём Дзюба ("Арсенал" Тула),
- Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва),
- Фёдор Смолов ("Краснодар").
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