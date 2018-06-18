Столичные полицейские поймали перуанского карманника, пытавшегося украсть у болельщика билеты на ЧМ-2018

Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика билеты на матч между сборными Германии и Мексики, сообщает "Интерфакс".
"42-летний уроженец Перу 17 июня рядом со стадионом "Лужники" похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, мужчину сразу же задержали сотрудники полиции, в его отношении возбуждено дело о краже. Сумма материального ущерба составила свыше 140 тыс. рублей, пишет znak.com.
17 июня действующий чемпион мира по футболу — сборная Германии — потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча участников группы F прошла в "Лужниках" и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. На матче присутствовало 78 тыс. 11 человек.
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