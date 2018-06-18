Болельщик из Германии приехал на ЧМ-2018 на тракторе и похвалил российские дороги

"В России отличные дороги, не могу сказать ничего плохого. На тракторе проблем не было никаких", - сказал он.

Фанат также выразил уверенность, что его команда успешно выступит во всех предстоящих матчах.

Ради поездки на мундиаль Вирт вместе со своей таксой по кличке Хекс преодолел более 2,5 тысячи километров. Трактор, на котором он выехал из города Форххайм, выпущен в 1936 году.

Ранее сообщалось, что билеты немецкому болельщику вручил лично глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.