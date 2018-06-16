В Москве из окна выбросили шумного болельщика из Нигерии

Толуопе Акинди прилетел в Москву на ЧМ-2018. В тот вечер он напился и ближе к полуночи вылез на козырек подъезда, стал танцевать, а также громко петь песни.

Жильцы попросили фаната угомониться, но он не послушал. Кто-то из жильцов подошел к окну подъезда и столкнул нигерийца. Тот упал на землю с высоты второго этажа и сломал обе пятки. Его увезли в больницу.