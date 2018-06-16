В Москве из окна выбросили шумного болельщика из Нигерии

13 июня в Москве выбросили из окна второго этажа 26-летнего футбольного болельщика из Нигерии за то, что он слишком сильно шумел. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Толуопе Акинди прилетел в Москву на ЧМ-2018. В тот вечер он напился и ближе к полуночи вылез на козырек подъезда, стал танцевать, а также громко петь песни.
Жильцы попросили фаната угомониться, но он не послушал. Кто-то из жильцов подошел к окну подъезда и столкнул нигерийца. Тот упал на землю с высоты второго этажа и сломал обе пятки. Его увезли в больницу.
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