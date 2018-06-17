Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть против России

Салах заявил медицинскому и техническому штабам, что он восстановился после травмы и готов принять участие в матче с Россией.

По словам Салаха, тренерский штаб сборной Египта во главе с Эктором Купером хочет поставить его в стартовый состав из-за важности матча.

"Салах был готов играть и в матче с Уругваем, но мы решили не рисковать", — сказал представитель Федерации. Форвард не вышел на поле в матче, в котором его команда уступила со счетом 0:1. Он получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Мохаммед Салах входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Ранее форвард египетской сборной в день своего 26-летия получил от чеченских болельщиков 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.