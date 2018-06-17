Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть против России

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах сможет сыграть в матче со сборной России на ЧМ-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на "Аль-Баляд".
Салах заявил медицинскому и техническому штабам, что он восстановился после травмы и готов принять участие в матче с Россией.
По словам Салаха, тренерский штаб сборной Египта во главе с Эктором Купером хочет поставить его в стартовый состав из-за важности матча.
"Салах был готов играть и в матче с Уругваем, но мы решили не рисковать", — сказал представитель Федерации. Форвард не вышел на поле в матче, в котором его команда уступила со счетом 0:1. Он получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).
Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
Мохаммед Салах входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Ранее форвард египетской сборной в день своего 26-летия получил от чеченских болельщиков 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.