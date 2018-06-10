Названы самые дорогие футболисты, участвующие в ЧМ-2018

Кроме того, в топ-10 вошли бельгиец Кевин Де Брёйне, англичанин Гарри Кейн, египтянин Мохаммед Салах, француз Килиан Мбаппе, аргентинец Пауло Дибала, бельгиец Эден Азар, португалец Криштиану Роналду, бразилец Филиппе Коутиньо.

Среди россиян самым дорогим игроком стал Александр Головин (18 млн евро), а самым "дешевым" — Сергей Игнашевич (25 тысяч евро).