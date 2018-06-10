Названы самые дорогие футболисты, участвующие в ЧМ-2018

Портал Transfermarket назвал самых дорогих футболистов, участвующих в чемпионате мира-2018, пишет L!FE. Самыми дорогими игроками признаны аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, трансферную стоимость которых оценивают в 180 млн евро.
Кроме того, в топ-10 вошли бельгиец Кевин Де Брёйне, англичанин Гарри Кейн, египтянин Мохаммед Салах, француз Килиан Мбаппе, аргентинец Пауло Дибала, бельгиец Эден Азар, португалец Криштиану Роналду, бразилец Филиппе Коутиньо.
Среди россиян самым дорогим игроком стал Александр Головин (18 млн евро), а самым "дешевым" — Сергей Игнашевич (25 тысяч евро).
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