ЧМ-2018. Власти Сочи объявили выходными шесть "матчевых" дней

Власти Сочи объявили дни проведения матчей чемпионата мира по футболу выходными на курорте. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Пахомов.
Для жителей Сочи свободными от работы станут 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.
Решение о введении дополнительных выходных "принято в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру", говорится на сайте города-курорта, пишет znak.com.
"Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе", — написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
На сочинском стадионе "Фишт" на групповом этапе сыграют сборные Португалии, Испании, Бельгии, Панамы, Германии, Швеции, Австралии и Перу. Игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.
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