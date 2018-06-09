ЧМ-2018. Власти Сочи объявили выходными шесть "матчевых" дней

Сегодня, 19:57.
Спорт

Власти Сочи объявили дни проведения матчей чемпионата мира по футболу выходными на курорте. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Пахомов.

Футбол.
Футбол. Фото: СС0.

Для жителей Сочи свободными от работы станут 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.

Решение о введении дополнительных выходных "принято в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру", говорится на сайте города-курорта, пишет znak.com.

"Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе", — написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

На сочинском стадионе "Фишт" на групповом этапе сыграют сборные Португалии, Испании, Бельгии, Панамы, Германии, Швеции, Австралии и Перу. Игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.

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