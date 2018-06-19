СМИ: самолет с футболистами из Саудовской Аравии загорелся в воздухе

По данным издания Mirror, у самолета загорелся двигатель. Но несмотря на возгорание, национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону. В сети появилось видео с предполагаемого пожара.

Авиакомпания "Россия", осуществлявшая перевозку, заявила, что посадка лайнера произошла в штатном режиме, а сообщения о пожаре в двигателе являются ложными.

Отмечается, что во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Расследование инцидента также проводит Росавиация.

"Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало", — заявили в Росавиации.

В конечном итоге национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону.