СМИ: самолет с футболистами из Саудовской Аравии загорелся в воздухе

Вечером 18 июня СМИ сообщили, что самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе. Команда направлялась в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая, сообщила "Газета.ru".
По данным издания Mirror, у самолета загорелся двигатель. Но несмотря на возгорание, национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону. В сети появилось видео с предполагаемого пожара.
📹 PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1— Ahdaaf (@ahdaafme) 18 июня 2018 г.
Авиакомпания "Россия", осуществлявшая перевозку, заявила, что посадка лайнера произошла в штатном режиме, а сообщения о пожаре в двигателе являются ложными.
Отмечается, что во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Расследование инцидента также проводит Росавиация.
"Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало", — заявили в Росавиации.
В конечном итоге национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону.
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