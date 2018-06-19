В квартире футболиста московского "Локомотива" обнаружили труп болельщика

Сегодня, 21:43.
Происшествия

В Москве в квартире защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелия обнаружили труп грузинского болельщика, сообщает LIFE.

Шприц.
Шприц. Фото: Михаил Хаустов.

Погибшего смогли опознать по паспорту болельщика.

По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Тело болельщика обнаружила соседка Соломона Кверквелия.

Сообщается, что погибший приехал из Грузии вместе с другом. Они собирались сходить на один из матчей ЧМ-2018 по футболу. Друг болельщика после произошедшего собрал вещи и быстро уехал. На месте инцидента обнаружили шприцы, а на теле погибшего — следы от инъекций, пишет bfm.ru.

Сам Кверквелия сейчас находится на сборах на Кипре, ему уже сообщили о ЧП.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров