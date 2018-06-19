В квартире футболиста московского "Локомотива" обнаружили труп болельщика

Погибшего смогли опознать по паспорту болельщика.

По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Тело болельщика обнаружила соседка Соломона Кверквелия.

Сообщается, что погибший приехал из Грузии вместе с другом. Они собирались сходить на один из матчей ЧМ-2018 по футболу. Друг болельщика после произошедшего собрал вещи и быстро уехал. На месте инцидента обнаружили шприцы, а на теле погибшего — следы от инъекций, пишет bfm.ru.

Сам Кверквелия сейчас находится на сборах на Кипре, ему уже сообщили о ЧП.