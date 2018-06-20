Российский биатлонист решил подарить Дзюбе лыжи за голы на ЧМ

Биатлонист Антон Шипулин готов подарить российскому футболисту Артему Дзюбе лыжи. На такой шаг спортсмена подтолкнула блестящая игра представителя российской национальной сборной на чемпионате мира.
Шипулин рассказал, что уже несколько лет дружит с футболистом. Их знакомство произошло на тренировочной базе, куда приезжал Дзюба, чтобы попробовать себя в биатлоне. По словам Шипулина, подарить лыжи он обещал футболисту еще на Кубке конфедераций в прошлом году, если тот забьет определенное количество мячей.
"Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок", — цитирует спортсмена ТАСС.
19 июня Россия разгромила сборную Египта со счетом 3:1. Болельщики всю ночь праздновали успех российской сборной — танцевали на улицах и даже прыгали на машинах, пишет ura.ru.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.