Российский биатлонист решил подарить Дзюбе лыжи за голы на ЧМ

Шипулин рассказал, что уже несколько лет дружит с футболистом. Их знакомство произошло на тренировочной базе, куда приезжал Дзюба, чтобы попробовать себя в биатлоне. По словам Шипулина, подарить лыжи он обещал футболисту еще на Кубке конфедераций в прошлом году, если тот забьет определенное количество мячей.

"Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок", — цитирует спортсмена ТАСС.

19 июня Россия разгромила сборную Египта со счетом 3:1. Болельщики всю ночь праздновали успех российской сборной — танцевали на улицах и даже прыгали на машинах, пишет ura.ru.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.