Робби Уильямс объяснил свой непристойный жест на открытии ЧМ-2018

Певец сказал, что его неправильно поняли. На самом деле он показывал, что до начала первого матча осталась всего одна минута.

"Они заставили меня задуматься, и я подумал, что это действительно важно для такого рода вещей, чтобы они не вызвали международного инцидента. И знаете, что? Мне это удалось! Это была одна минута до начала. Я был в напряжении, потому что осталась одна минута, и я не знал, как это будет происходить за полминуты. Итак, я просто показал одну минуту обратного отсчета", — рассказал певец.

Телеканал Fox, транслировавший церемонию, был вынужден принести извинения зрителям за непристойный жест Уильямса, пишет bfm.ru.

Во время церемонии открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс в сопровождении танцоров и фристайлеров исполнил миксы из своих главных хитов. А в конце выступления показал в камеру средний палец, спев: "Я сделал это бесплатно".

"Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Ну что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает", — сказал режиссер церемонии Илья Авербух, подчеркнув, что, по его мнению, "к России этот жест не имел никакого отношения".

В Великобритании певец подвергался критике за согласие выступить на чемпионате в Москве.