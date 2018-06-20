Робби Уильямс объяснил свой непристойный жест на открытии ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс в ходе телепередачи The Morning на британском телеканале ITV объяснил смысл своего жеста со средним пальцем на открытии ЧМ-2018 в "Лужниках".
Певец сказал, что его неправильно поняли. На самом деле он показывал, что до начала первого матча осталась всего одна минута.
"Они заставили меня задуматься, и я подумал, что это действительно важно для такого рода вещей, чтобы они не вызвали международного инцидента. И знаете, что? Мне это удалось! Это была одна минута до начала. Я был в напряжении, потому что осталась одна минута, и я не знал, как это будет происходить за полминуты. Итак, я просто показал одну минуту обратного отсчета", — рассказал певец.
#ЧМ2018 начался дерзко 🇷🇺 pic.twitter.com/l3oFCZCs9W— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 14 июня 2018 г.
Телеканал Fox, транслировавший церемонию, был вынужден принести извинения зрителям за непристойный жест Уильямса, пишет bfm.ru.
Во время церемонии открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс в сопровождении танцоров и фристайлеров исполнил миксы из своих главных хитов. А в конце выступления показал в камеру средний палец, спев: "Я сделал это бесплатно".
"Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Ну что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает", — сказал режиссер церемонии Илья Авербух, подчеркнув, что, по его мнению, "к России этот жест не имел никакого отношения".
В Великобритании певец подвергался критике за согласие выступить на чемпионате в Москве.
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