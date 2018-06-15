Дерзкий Робби Уильямс на открытии ЧМ-2018 показал в камеру средний палец

"Я как хореограф его не ставил точно. Думаю, это все-таки некий ответ критикам на его родине, которые набросились на Робби за участие в церемонии", — сказал Авербух.

"Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Ну что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает", — добавил режиссер церемонии, подчеркнув, что, по его мнению, "к России этот жест не имел никакого отношения".

Во время церемонии открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс в сопровождении танцоров и фристайлеров исполнил миксы из своих главных хитов. А в конце выступления показал в камеру средний палец, спев: "Я сделал это бесплатно".

Причем в оригинальном тексте песни Rock DJ, которую он исполнял в этот момент, таких слов нет, пишет znak.com.

В выступлении Ульямса не было композиции Party like a Russian (англ. — праздновать как русские), потому, как певец ранее заявил СМИ, его "попросили этого не делать".