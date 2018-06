Песков ответил на призыв депутата не заниматься сексом с иностранными болельщиками

Он также отметил, что женщины в нашей стране примут самостоятельное решение на этот счёт.

И напомнил о лозунге FIFA — Say No to Racism.

"Призываю вас посмотреть на паспорт болельщика и прочитать, что там написано внизу. Это наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются. Ну а что касается наших российских женщин — наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире", — сказал Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала соотечественниц не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу. По её словам, рождённые в результате подобных связей дети "страдали и страдают ещё со времён советской власти". Плетнёва привела в пример Олимпиаду 1980 года, , после которой в СССР случился бум рождаемости и появилось множество матерей-одиночек.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.