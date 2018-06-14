В Госдуме призвали россиянок отказаться от секса с зарубежными болельщиками ЧМ-2018

"Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их", — заявила Плетнева.

Депутат напомнила об опыте Олимпиады-80 в Москве, после которой в СССР случился бум рождаемости и появилось множество матерей-одиночек, дети которых "потом страдают и страдали, еще со времен советской власти".

Даже если иностранец возьмет девушку замуж и увезет ее за границу, на родину она возвращается со слезами, уверена депутат, пишет bfm.ru.

"Ходят ко мне в комитет и плачут, что ребенка забрали. А детишки страдают", — добавила г-жа Плетнева.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

14 июня барнаульцев будут развозить по домам на общественном транспорте из фан-зоны Чемпионата мира по футболу в парке Смертина. Движение транспорта организовано по особым маршрутам. Схема начнет работать с полуночи 15 июня, после завершения первого матча ЧМ 2018.

Фан-зона в парке Смертина откроется 14 июня. Вечером там будут транслировать первый матч ЧМ-2018.