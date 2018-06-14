В Госдуме призвали россиянок отказаться от секса с зарубежными болельщиками ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвала россиянок отказаться от интима с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу — чтобы не воспитывать потом в одиночку детей, которые могут родиться от таких связей.
"Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их", — заявила Плетнева.
Депутат напомнила об опыте Олимпиады-80 в Москве, после которой в СССР случился бум рождаемости и появилось множество матерей-одиночек, дети которых "потом страдают и страдали, еще со времен советской власти".
Даже если иностранец возьмет девушку замуж и увезет ее за границу, на родину она возвращается со слезами, уверена депутат, пишет bfm.ru.
"Ходят ко мне в комитет и плачут, что ребенка забрали. А детишки страдают", — добавила г-жа Плетнева.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
14 июня барнаульцев будут развозить по домам на общественном транспорте из фан-зоны Чемпионата мира по футболу в парке Смертина. Движение транспорта организовано по особым маршрутам. Схема начнет работать с полуночи 15 июня, после завершения первого матча ЧМ 2018.
Фан-зона в парке Смертина откроется 14 июня. Вечером там будут транслировать первый матч ЧМ-2018.
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