"По жизни я нога египтянина": соцсети — о второй победе России на ЧМ-2018

Сегодня, 10:50.
Спорт

В России проходит Чемпионат мира по футболу. 20 июня сборная РФ сыграла с командой Египта. Российские футболисты победили со счетом 3:1. В соцсетях сразу появились десятки мемов и комментариев по поводу матча. Altapress.ru собрал лучшие посты.

Россия приняла эстафету проведения чемпионата мира по футболу-2018.
Россия приняла эстафету проведения чемпионата мира по футболу-2018. Фото: kremlin.ru.
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