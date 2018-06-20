"По жизни я нога египтянина": соцсети — о второй победе России на ЧМ-2018

Зашла мама:

-На улице орут, ты орешь, что вы все орете?

-МЫ ВЫИГРЫВАЕМ 3:0

-Это какой вид спорта?

-Футбол

-РОССИЯ? В ФУТБОЛ? ВЫИГРЫВАЕТ?

Да мне кажется тут вся страна в шоке.#ЧМ2018 #РоссияЕгипет