"По жизни я нога египтянина": соцсети — о второй победе России на ЧМ-2018

В России проходит Чемпионат мира по футболу. 20 июня сборная РФ сыграла с командой Египта. Российские футболисты победили со счетом 3:1. В соцсетях сразу появились десятки мемов и комментариев по поводу матча. Altapress.ru собрал лучшие посты.
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/cWxw1L8Zc0— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.
Я НЕВЕРОЯТНО СЧАСТЛИВ 😊 РЕБЯТА МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!! #РоссияЕгипет pic.twitter.com/ee7N4WPgGt— Владимир Путин 🇷🇺 (@vvprussia1) 19 июня 2018 г.
Включить Экстаз Ленинграда на федеральном канале! Я ору!— Лира (@lira_niikura) 19 июня 2018 г.
ТЫ ПРОСТО КОСМОС СТАС ТЫ ПРОСТО КОСМОС ВПАДАЮ Я В ЭКСТАЗ ТЫ ПРОСТО КОСМОС СТАС
Комментатор отжег xD #РоссияЕгипет
Если Россия так будет играть и дальше, то к финалу Путин с Медведевым вернут нам крепостное право. #РоссияЕгипет #EgyptVsRussia— Педантичный Милонов (@razum_milonova) 19 июня 2018 г.
по жизни я нога египтянина от которой отлетел мяч в их же ворота#ЧМ2018#РоссияЕгипет— нурру (@breakawaygfc) 19 июня 2018 г.
Зашла мама:— котерина (@katekolesnik03) 19 июня 2018 г.
-На улице орут, ты орешь, что вы все орете?
-МЫ ВЫИГРЫВАЕМ 3:0
-Это какой вид спорта?
-Футбол
-РОССИЯ? В ФУТБОЛ? ВЫИГРЫВАЕТ?
Да мне кажется тут вся страна в шоке.#ЧМ2018 #РоссияЕгипет
Братания в Питере pic.twitter.com/T1tFwVP1bk— Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.
Гусев: проходы по флангам надежно блокируются защитниками!— историк-алкоголик (@AlcoHistory) 18 июня 2018 г.
Слуцкий: в отличие от мессенджера Телеграм на территории России.
Теперь телевизор просто делает пщщщ))) пока починю, боюсь представить, что случится. 18-0? Дзюбе вручают золотой мяч? Месси плачет, потому что с детства мечтал играть в Амкаре, а его закрыли?— ядерный потанцевал (@polinanem) 19 июня 2018 г.
Все пацаны удаляем год назад заготовленные язвительные шутки про нашу сборную произошли форс-мажор и необьяснимое стечение обстоятельств— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 19 июня 2018 г.
Три лучших футболиста мира прямо сейчас (ну, после Головина, разумеется) pic.twitter.com/WKWWaT4rmH— Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 19 июня 2018 г.
Ну что, пенсионный возраст - 70 и НДС 25%?— Mikhail m. Kruglov (@miwanr) 19 июня 2018 г.
Черчесов будет лично принимать извинения в Доме футбола с 16 июля по 31 августа. Кабинет 205. Запись через Госуслуги.— La Russie parle (@Russia_calls) 19 июня 2018 г.
19 июня 2018 г.
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