У претендента на исполнение гимна ЧМ-2018 в Москве украли драгоценности на 50 млн рублей

Жертвой ограбления на 50 миллионов рублей оказался колумбийский певец Хуан Луис Лондоньо, известный как Maluma. Он был одним из претендентов на исполнение гимна ЧМ-2018 по футболу, сообщает Mash.
Личность вора по-прежнему не известна. Однако в числе подозреваемых — люди из ближнего окружения артиста.
Злоумышленники пробрались в номер иностранца в гостинице и украли у него драгоценности и аксессуары почти на 50 миллионов рублей, пишет LIFE.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.