У претендента на исполнение гимна ЧМ-2018 в Москве украли драгоценности на 50 млн рублей

Личность вора по-прежнему не известна. Однако в числе подозреваемых — люди из ближнего окружения артиста.

Злоумышленники пробрались в номер иностранца в гостинице и украли у него драгоценности и аксессуары почти на 50 миллионов рублей, пишет LIFE.