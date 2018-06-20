Стало известно, почему Слуцкий покинул "Первый канал"

В Нидерландах тренер будет работать с футбольным клубом "Витесс". "22–23 июня у нас уже будут тесты, а 24 июня я приступаю к работе в новом клубе", — рассказал Слуцкий ТАСС.

Он выразил свою благодарность телезрителям, добавив, что старался "максимально качественно делать эту свою неосновную работу". "Огромное спасибо "Первому каналу" за возможность такого просмотра и освещения чемпионата мира", — сказал комментатор.

В тот же день другой телекомментатор Василий Уткин объявил о прекращении сотрудничества с "Первым каналом". При этом он отказался назвать причину прекращения работы с каналом. В пресс-службе телеканала сообщили РБК, что "с уважением относятся к его частной жизни и просят не строить конспирологических версий".

Слуцкий заключил контракт с нидерландским клубом в марте. На сайте "Витесса" указано, что первая тренировка ФК состоится 24 июня в спортивном центре Papendal в Арнеме.