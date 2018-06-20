Мексиканский болельщик пропал без вести после встречи с россиянкой

Друзья молодого человека утверждают, что он не выходит на связь с 16 июня. В тот день парень встречался с россиянкой, которая представилась Алитой.

После этого его не видели. Друзья уже подали заявление в полицию.

Одна из знакомых Санчеса попросила помощи на Facebook. "Мы уверены, что что-то не так. В последний раз мы общались по телефону, а он был в замешательстве и плакал", — написала Аманда Паола Смеке, пишет Спорт-Экспресс.