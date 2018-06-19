Криминальная сводка ЧМ: несколько зарубежных болельщиков оказались в СИЗО Москвы

Речь идет о трех гражданах Мексики, иранце и жителе Казахстана, сообщают "Дождь" и "Московский комсомолец".

Житель Мехико Марко Антонио сознался в краже сумки в аэропорту. В ней оказалось 8 тысяч долларов, которыми он поделился с двумя друзьями. Теперь все трое находятся в СИЗО.

"Я ехал из Мехико в Москву на чемпионат. Я очень люблю футбол. Долго собирал деньги, чтобы поехать в Москву. Дорога длинная, пришлось лететь через Париж. Деньги закончились. Как пойти на матч? На что покупать билет на стадион? Зря прилетел? Я взял в аэропорту Домодедово чужую сумку. Я не знал, что там так много денег. Думал, что чуть-чуть", — рассказал болельщик.

Гражданин Ирана Фаламарз Ахмадигурехьили обвиняется в краже тысячи долларов. Он отрицает вину, утверждая, что его ложно обвинил бразильский болельщик.

Иранец рассказал, что потратил на поездку в Москву 10 тысяч долларов и приехал не для того, чтобы "воровать мелочь", пишет polit.ru. Он также попросил связаться с его женой, которая не знает, что он попал в тюрьму.

"Молодой казах, как ни странно, тоже не говорит по-русски. Едва удается понять, что приехал на мундиаль, а его обвинили в карманной краже. Что именно украл, непонятно", — говорится в публикации "МК".

Также суд в Липецкой области оштрафовал одного из двух английских болельщиков, которые выпивали и дебоширили в поезде Москва — Волгоград, сообщает "Интерфакс". Их сняли с поезда на станции Елец. Одного из англичан приговорили к штрафу в тысячу рублей. Дело второго иностранца суд еще не рассматривал.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские поймали перуанского карманника, пытавшегося украсть у болельщика билеты на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.