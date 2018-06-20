Главного тренера сборной Египта решили уволить

По информации газеты, решение об отставке аргентинца Купера и тренерского штаба национальной команды в полном составе принято после поражения от сборной России. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев мундиаля. Это поражение стало для подопечных Купера вторым на ЧМ-2018, в первом туре они потерпели поражение от команды Уругвая.

Египтяне практически лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Если сегодня уругвайцы, имеющие три очка, не проиграют саудовцам, вылет Египта будет оформлен официально. Впереди у подопечных Купера осталась игра с Саудовской Аравией (26 июня в Волгограде), которая, как говорит издание, станет последней для всего тренерского штаба сборной.

Эктор Купер возглавил сборную Египта в 2015 году.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.