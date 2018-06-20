Главного тренера сборной Египта решили уволить

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер покинет свой пост после завершения последнего матча в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Такое решение приняла Египетская футбольная ассоциация (ЕФА), сообщает алжирское издание El Watan.
По информации газеты, решение об отставке аргентинца Купера и тренерского штаба национальной команды в полном составе принято после поражения от сборной России. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев мундиаля. Это поражение стало для подопечных Купера вторым на ЧМ-2018, в первом туре они потерпели поражение от команды Уругвая.
Египтяне практически лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Если сегодня уругвайцы, имеющие три очка, не проиграют саудовцам, вылет Египта будет оформлен официально. Впереди у подопечных Купера осталась игра с Саудовской Аравией (26 июня в Волгограде), которая, как говорит издание, станет последней для всего тренерского штаба сборной.
Эктор Купер возглавил сборную Египта в 2015 году.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
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