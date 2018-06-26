"Узнаю сборную": пользователи соцсетей троллят российских футболистов за проигрыш Уругваю

Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия. Фото: https://vk.com/fmems. Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия. Фото: https://vk.com/russiafoot.

Из игроков сильнее всего, по традиции, досталось голкиперу сборной Игорю Акинфееву и нападающему Артеме Дзюбе. Последнего пользователи вновь рисуют в виде дерева.

Публикация от Mixer007 (@mixer0077) 25 Июн 2018 в 1:42 PDT

После разгромного проигрыша и смены общественных настроений пользователи требуют снизить НДС и отменить пенсионную реформу.

Досталось и усатому тренеру Станиславу Черчесову за сомнительные замены во время матча Уругвай-Россия и витиеватость оправданий проигрыша.

Публикация от Лена Китман (@lena_kitman) 25 Июн 2018 в 8:56 PDT

Публикация от mr.Smet (@one_day_of_life_smet) 25 Июн 2018 в 11:40 PDT

Особо отличился в троллинге сборной России бывший ведущий Матч-ТВ Василий Уткин.

Между тем поддержка сборной России выросла. Теперь ведь она достается десятерым. — Василий Уткин (@radioutkin) 25 июня 2018 г.

Пользователи соцсетей посмеялись и над комментаторами Первого канала, которые изо всех сил старались не терять оптимизма, даже несмотря на разгромный счет в матче.

если закрыть глаза и просто слушать комментаторов первого канала, то кажется, что счет 10:-15 в пользу сборной России, которая невероятно доминирует над убогими уругвайцами — Evgeny Zybalov (@ayo_joenat) 25 июня 2018 г.

Комментатор: главное, на лицах наших болельщиков еще не видно отчаяния

Слуцкий: Это они еще про пенсии свои не знают — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 25 июня 2018 г.