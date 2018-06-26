"Узнаю сборную": пользователи соцсетей троллят российских футболистов за проигрыш Уругваю

Сегодня, 11:47.
Жизнь

Не успели российские футболисты проиграть первый матч на ЧМ-2018, как вновь из героев страны превратилась в главную мишень для насмешек и издевательств. Социальные сети буквально кишат различными мемами на тему разгромного фиаско от Уругвая.   

Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия . Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия. Фото: https://vk.com/fmems.
Соц сети разразились мемами на игру Уругвай-Россия. Фото: https://vk.com/russiafoot.

Из игроков сильнее всего, по традиции, досталось голкиперу сборной Игорю Акинфееву и нападающему Артеме Дзюбе. Последнего пользователи вновь рисуют в виде дерева.

После разгромного проигрыша и смены общественных настроений пользователи требуют снизить НДС и отменить пенсионную реформу.  

Публикация от @idirus78

Досталось и усатому тренеру Станиславу Черчесову за сомнительные замены во время матча Уругвай-Россия и витиеватость оправданий проигрыша.  

Особо отличился в троллинге сборной России бывший ведущий Матч-ТВ Василий Уткин.  

Пользователи соцсетей посмеялись и над комментаторами Первого канала, которые изо всех сил старались не терять оптимизма, даже несмотря на разгромный счет в матче.

Напомним, буквально пару дней назад в интернете появился ролик на новую песню Шнура и Семена Слепакова, которые сначала извинились за неверие в сборную России, а затем предупредили о последствиях возможного проигрыша. На YouTube-канале Слепакова клип уже посмотрели больше 2 млн человек. 

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