"Узнаю сборную": пользователи соцсетей троллят российских футболистов за проигрыш Уругваю

Не успели российские футболисты проиграть первый матч на ЧМ-2018, как вновь из героев страны превратилась в главную мишень для насмешек и издевательств. Социальные сети буквально кишат различными мемами на тему разгромного фиаско от Уругвая.
Из игроков сильнее всего, по традиции, досталось голкиперу сборной Игорю Акинфееву и нападающему Артеме Дзюбе. Последнего пользователи вновь рисуют в виде дерева.
После разгромного проигрыша и смены общественных настроений пользователи требуют снизить НДС и отменить пенсионную реформу.
Досталось и усатому тренеру Станиславу Черчесову за сомнительные замены во время матча Уругвай-Россия и витиеватость оправданий проигрыша.
Особо отличился в троллинге сборной России бывший ведущий Матч-ТВ Василий Уткин.
Между тем поддержка сборной России выросла. Теперь ведь она достается десятерым.— Василий Уткин (@radioutkin) 25 июня 2018 г.
Костыль опыта поверней, чем #усынадежды оказался.— Василий Уткин (@radioutkin) 25 июня 2018 г.
Пользователи соцсетей посмеялись и над комментаторами Первого канала, которые изо всех сил старались не терять оптимизма, даже несмотря на разгромный счет в матче.
если закрыть глаза и просто слушать комментаторов первого канала, то кажется, что счет 10:-15 в пользу сборной России, которая невероятно доминирует над убогими уругвайцами— Evgeny Zybalov (@ayo_joenat) 25 июня 2018 г.
Комментатор: главное, на лицах наших болельщиков еще не видно отчаяния— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 25 июня 2018 г.
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Напомним, буквально пару дней назад в интернете появился ролик на новую песню Шнура и Семена Слепакова, которые сначала извинились за неверие в сборную России, а затем предупредили о последствиях возможного проигрыша. На YouTube-канале Слепакова клип уже посмотрели больше 2 млн человек.
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