"Самая красивая болельщица России" заплакала, узнав о съемках в порно

Наталья Немчинова стала популярной в одночасье — фото русской блондинки в кокошнике опубликовали многие зарубежные СМИ.

Российской фанаткой-красавицей оказалась звезда особых фильмов Наташа Немчинова pic.twitter.com/JeUEOh3KFJ — Радистка (@radistkakeht) 19 июня 2018 г.

Но вскоре стали известны неожиданные факты из ее биографии. По информации некоторых СМИ, девушка снималась в порнофильмах.

Сама Наталья утверждает, что никогда не работала в порноиндустрии, заявила она "Московскому комсомольцу". Как рассказала "Мисс Москвы 2007", когда она узнала, в чем ее обвиняют, то заплакала. На самом деле она модель, тренер в фитнес-клубе с высшим гуманитарным образованием. Правда, с каким, девушка уточнять не стала.

По словам Натальи, откровенные фото и видео в сеть выложил ее бывший возлюбленный — так он отомстил за расставание. У самой болельщицы даже нет страниц в соцсетях, и все новости о себе узнает от своих друзей.

"У меня в голове не укладывается, как моя безобидная фотография в кокошнике могла спровоцировать народ на чернуху?" — задается она вопросом.

Ирина Боброва,

журналист "МК":

— Вышла скромная девушка с хвостиком, в платьице, в босоножках. Я бы ее не узнала никогда в жизни, что это та самая ярко накрашенная девушка в кокошнике на трибунах. И сразу начала рассказывать: "Ир, я не снималась, это не я". У нее действительно есть фотографии ню в соцсетях, но фильмов я тоже не нашла, поэтому я ей поверила. Она говорит: "Если вы поищете в интернете мою биографию как порнозвезды, вы обо мне ничего не найдете". Я действительно не нашла. Может, это есть на каких-то закрытых форумах. Я общалась раньше с девушками-порнозвездами, они ведут себя по-другому: они себя пиарят, рассказывают об этом, не стесняются. Им наоборот нужен пиар, для них хорошо, если о них узнают, напишут. Здесь такого не было.

Наталья Немчинова — болельщица со стажем. Ее фотографии с чемпионата Европы уже попадали на обложки газет, и журналисты также называли ее порнозвездой, секс-фанаткой российской сборной. Но тогда такой публичной огласки история не получила.

Ранее сообщалось, что пользователи сети выяснили личность девушки, приблизив на фотографии паспорт болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта 19 июня. Оказалось, что российская красавица — 28-летняя Наталья Немчинова, известная порнозвезда, снимающаяся в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимами Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель.