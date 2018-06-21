Самая красивая российская болельщица на ЧМ-2018 оказалась порнозвездой

Портрет российской болельщицы в короткой белой майке с надписью Russia, кокошнике и с двумя российскими флагами в руках облетел весь мир после того, как она попала в объектив фотографа во время церемонии открытия ЧМ-2018 на стадионе "Лужники". Многие СМИ называли ее самой красивой болельщицей, секс-фанаткой российской сборной.

Российской фанаткой-красавицей оказалась звезда особых фильмов Наташа Немчинова pic.twitter.com/JeUEOh3KFJ — Радистка (@radistkakeht) 19 июня 2018 г.

Но пользователи быстро выяснили личность девушки, приблизив на фотографии паспорт болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта 19 июня. Оказалось, что российская красавица — 28-летняя Наталья Немчинова, и она известная порнозвезда, снимающаяся в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимами Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель, пишет Lenta.ru.

Наталья Немчинова является женой генерального директора и владельца сети фитнес клубов "Зебра".

Порносайты описывают Наталью как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок. Впервые она приняла участие в съемках в 2016 году. Выяснилось, что девушка снималась для Playboy и регулярно принимала участие в закрытых вечеринках. Пользователи обнаружили, что Наталья была победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2007", а также является страстной фанаткой футбола. Ранние фотографии девушки на трибунах были сделаны в 2016 году на чемпионате Европы во Франции.