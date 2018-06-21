Вытрезвитель в Калининграде пользуется популярностью у футбольных болельщиков

Временный вытрезвитель на 30 коек, открытый в Калининграде на время чемпионата мира по футболу, оказался востребованным, сообщает "Интерфакс".
"На базе Центральной городской клинической больницы было создано отделение для подвыпивших болельщиков, оно работает в эффективном режиме. Туда поступают соответствующие люди, получают соответствующую помощь", — сообщил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Те, кто воспользовался услугами заведения, позже благодарят медработников. Поступившим оказывают медицинскую помощь, а после отпускают погулять по парку.
В Калининграде пройдут еще три матча чемпионата: между сборными Сербии и Швейцарии 22 июня, Испании и Марокко 25 июня, Англии и Бельгии 28 июня. 16 июня там уже состоялся матч между командами Нигерии и Хорватии.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.
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