Вытрезвитель в Калининграде пользуется популярностью у футбольных болельщиков

"На базе Центральной городской клинической больницы было создано отделение для подвыпивших болельщиков, оно работает в эффективном режиме. Туда поступают соответствующие люди, получают соответствующую помощь", — сообщил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

Те, кто воспользовался услугами заведения, позже благодарят медработников. Поступившим оказывают медицинскую помощь, а после отпускают погулять по парку.

В Калининграде пройдут еще три матча чемпионата: между сборными Сербии и Швейцарии 22 июня, Испании и Марокко 25 июня, Англии и Бельгии 28 июня. 16 июня там уже состоялся матч между командами Нигерии и Хорватии.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.