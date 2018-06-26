У болельщика из Саудовской Аравии похитили более 15 млн рублей

Футбольный фанат из Саудовской Аравии стал жертвой крупного мошенничества в Москве. У иностранца выманили деньги якобы за организацию перелета из Москвы в Волгоград для него и его товарищей, сообщает "Интерфакс".
Гражданин Саудовской Аравии 24 июня на Мытной улице встретился с аферистом и передал ему за услуги $110 тыс. и 120 тыс. евро. После чего неизвестный мужчина скрылся.
Иностранец, осознав, что его обманули, обратился в полицию. Ущерб составил 15 млн 696 тыс рублей, пишет "Росбалт". Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что у претендента на исполнение гимна ЧМ-2018 в Москве украли драгоценности на 50 млн рублей. Жертвой ограбления оказался колумбийский певец Хуан Луис Лондоньо, известный как Maluma.
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