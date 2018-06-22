"Приемный покой" ЧМ-2018: в Петербурге буйного болельщика из США отправили в больницу

В Петербурге за сутки в больницы попали сразу несколько иностранцев, приехавших на ЧМ-2018.
Днем 21 июня 39-летний гражданин США устроил дебош в отеле "Азимут", сообщает АН "Оперативное прикрытие". Его скрутила бригада психиатрической помощи и в смирительной рубашке отправила в лечебницу.
Утром 21 июня в больницу обратился 26-летний египтянин с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом затылка. Он заявил, что его якобы ударил неизвестный на Невском проспекте. После оказания помощи туриста отпустили в гостиницу.
Ранним утром в больницу доставили 22-летнюю гражданку Мексики. Она была сильно пьяна и несколько раз упала. Ее поместили в токсикологическое отделение, пишет "Росбалт".
В тот же день с платформы станции метро "Купчино" в больницу увезли 53-летнего англичанина. У него случился острый приступ невралгии.
Ранее сообщалось, что в Волгограде прооперировали болельщик из Исландии.
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