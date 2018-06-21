Фанаты сборной Японии после матча на ЧМ-2018 убрали весь мусор на стадионе

После финального свистка японские болельщики развернули заранее приготовленные мешки и убрали весь мусор на трибунах стадиона в Саранске, причем не только в своих секторах, но и в секторах колумбийцев.

Japanese fans clean up stadium after Columbia loses 1-2 to Japan in World Cup 2018 https://t.co/4MsPCdCsaD pic.twitter.com/vx9eAXQ2AC — Mothership.sg (@MothershipSG) 19 июня 2018 г.

Репутация чистоплотных фанатов появилась у японцев после чемпионата мира-2014 в Бразилии, когда они также уносили с собой весь мусор после матчей национальной команды.

Сборная Японии 19 июня одержала победу над колумбийцами в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе "Мордовия Арена". За Японию по мячу забили Синдзи Кагава (с пенальти) и Юя Осако. В стане колумбийцев отличился Хуан Кинтеро. На 3-й минуте после грубого нарушения с поля был удален защитник сборной Колумбии Карлос Морено, пишет Lenta.ru.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России на 12 стадионах и продлится до 15 июля.