"Проклятие чемпионов": как в соцсетях отреагировали на матч Германия — Южная Корея

В России проходит Чемпионат мира по футболу. Действующий чемпион мира, сборная Германии, не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018, проиграв со счетом 0:2 команде Южной Кореи. В соцсетях с юмором отреагировали на неожиданный финал.
Матч #ГерманияКорея одним фото#ЧМ2018 pic.twitter.com/klcJrSoQKG— Во///дь™ (@subb_Zer0) 27 июня 2018 г.
Германия вылетает с этого #ЧМ2018 😐— Молния Спорт (@molniasport) 27 июня 2018 г.
Южная Корея 2:0 Германия#ЧМ2018 #Ф2018 pic.twitter.com/1NBVJWtOOP
ни могу не спросить— имя не может быть пустым (@_fuuuuk) 27 июня 2018 г.
а вместо германцев точно не наша сборная играла?#GERKOR #ГерманияКорея
А ведь немецкие СМИ перед #ЧМ2018 ехидно писали, что сборная России не выйдет из группы. Карма— Во///дь™ (@subb_Zer0) 27 июня 2018 г.
Проклятие чемпионов мира работает#WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/5eI6arygye— Sports.ru (@sportsru) 27 июня 2018 г.
хотел посмотреть настоящее немецкое порно , в итоге посмотрел дораму #чм2018— adikos (@JMaralov) 27 июня 2018 г.
The German Machine that came to world cup.— NtiamoahSherlock (@NtiamoahNyame) 27 июня 2018 г.
(oohhh Germany) pic.twitter.com/E1C7Ho7Hjv
“Hello Kim Jong, this is Angela Merkel. We are ready to go to war with you against South Korea”#KORGER#المانيا_كوريا_الجنوبيه pic.twitter.com/OuYWKl9ZaZ— Mohamed Farid (@mohamedfarid_) 27 июня 2018 г.
Немцы, ну не получается у вас на нашей земле! #KORGER— Сибирский Пеннивайз (@ruslansiberian) 27 июня 2018 г.
История учит: никогда не будут немцы праздновать победу на русских полях. #KORGER— ShishIgA (@ShLuber) 27 июня 2018 г.
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