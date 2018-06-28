"Проклятие чемпионов": как в соцсетях отреагировали на матч Германия — Южная Корея

В России проходит Чемпионат мира по футболу. Действующий чемпион мира, сборная Германии, не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018, проиграв со счетом 0:2 команде Южной Кореи. В соцсетях с юмором отреагировали на неожиданный финал.