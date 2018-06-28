Юрий Дудь опубликовал секс-проповедь и похвалил барнаульских девушек

Журналист Юрий Дудь заступился за русских девушек, которые встречаются с иностранными болельщиками чемпионата мира по футболу. В своем блоге на sports.ru он объяснил причины явления, упомянув волшебство и чуткость девушек из Барнаула.
Своим постом под названием "Секс-проповедь от Дудя" журналист откликнулся на комментарии к ранее размещенной в инстаграмм фотографии. На ней девушка в красном сарафане идет за руку с парнем с сомбреро. От комментариев под этим постом автор пришел в "беспрецедентное замешательство". В них пользователи пишут, что русские девушки ведут себя слишком доступно и это плохо.
Дудь заявил: русские девушки, как и парни, вольны заниматься сексом с абсолютно любым человеком, которого посчитают для этого привлекательным. Также он напомнил, что около 80% россиян не имеют возможности путешествовать по миру и знакомиться с другим культурами: "А это 100-115 млн человек".
Юрий Дудь,
журналист:
— Но претензии по поводу того, что в напичканном нефтью государстве такая печаль обосновалась, лучше предъявлять тем, кто государством рулит, – и уж точно не девушкам из Самары, Саранска и Нижнего, которые взбудоражены встречей с чем-то очень новым.
Еще Дудь покритиковал российских мужчин за то, что многие запустили себя и стали толстыми, что не уважают женщин. А от иноземцев вкусно пахнет, они одеваются не только в черное и не слышат в слове "педикюр" слово "педик".
Но в конце автор поста подбодрил соотечественников. Он написал, что "Сызрань, и Барнаул, и Южно-Сахалинск переполнены неиссякаемым русским богатством – волшебными, чуткими, готовыми к самым невероятным приключениям девушками. И далеко не каждой из них нужна хата в Москве, Audi под кружевным бельем из Agent Provocateur и фестиваль Coachella в Калифорнии. Миллионам из них достаточно целеустремленности, уважения, чувства юмора и чтоб не сильно свисало в боков".
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