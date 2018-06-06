Крымский мост надо отдать Украине и поставлять Киеву бесплатный газ, заявил Ефремов

Популярный российский актер Михаил Ефремов считает, что России надо помириться с Украиной. Но чтобы не возвращать Крым, нужно 10-15 лет поставлять в эту страну газ даром. Об этом артист заявил в интервью журналисту Юрию Дудю.
Также, по мнению Ефремова, для того, чтобы отношения между двумя державами наладились, надо передать украинской стороне крымский мост. И чтобы украинцы взымали плату с проезжающих по мосту россиян в бюджет своей страны.
Михаил Ефремов,
актер:
— Мы знаем теперь, как с Украиной помириться, надо им этот мост отдать, и всё. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. И, может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом.
Правда, как признался заслуженный артист РФ Ефремов, такая идея практически не реализуема.
Также Михаил Ефремов покритиковал коллег по шоу-бизнесу, выступивших на торжественном открытии моста через Керченский пролив. Досталось Дмитрию Харатьяну, Ольге Кормухиной, Александру Скляру.
Напомним, также в этом интервью Ефремов назвал россиян наивными и рассказал, почему считает народ гнидой.
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