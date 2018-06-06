Михаил Ефремов назвал россиян наивными и объяснил, почему считает народ "гнидой"

Михаил Ефремов во время интервью журналисту Юрию Дудю с сожалением сказал, что российский народ наивен, пишет Lenta.ru.
По его словам, на Руси все очень наивные, и на его веку русских уже несколько раз "разводили".
Михаил Ефремов,
актер:
— На Руси мне не нравится то, что очень все доверчивые. Я не так уж и много живу, 54 года, на моем веку уже раз пять просто разводили так... Беря государство, беря тот же "МММ". Ну это же разводилово, это было понятно с самого начала. Потом были какие-то государственные займы.
Однако сейчас, считает артист, сегодня россиян так уже не разводят, вместо этого патриотизм: "Сейчас — патриотизм. Это значит — точно проворовались".
Кроме того,Михаил Ефремов рассказал Юрию Дудю, почему раньше называл российский народ "гнидой". Вместе с тем он подчеркнул, что сам является частью этого народа.
Дудь попросил Ефремова объяснить фразу "наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида",которую актер произнес в 2013 году. Актер ответил, что имел в виду такие качества, как "завистливость, крикливость, истеризм", которые были присущи россиянам всегда, но особенно ярко проявились в 2014 году, после присоединения Крыма.
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