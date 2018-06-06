Скандального блогера Юрия Дудя в суде требуют наказать рублем

Мужчина требует от Дудя удалить из роликов любое упоминание наркотиков. Он требует компенсации морального вреда в размере 1 рубля. Иск был зарегистрирован 4 июня, информация об этом содержится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Будет ли принято исковое заявление, решится в течение пяти дней.

Директор агентства заявл, что в видеороликах Дудя на YouTube "очень много бывших и даже не завязавших наркоманов, которые своим появлением пропагандируют наркотики". По его мнению это подогревает интерес к теме.

Юрий Дудь — известный спортивный журналист. Работал в спортивной редакции "НТВ-плюс", на радио "Сити FM", на "Матч ТВ" и на канале "Россия-2". С 2011 г. Дудь является главным редактором Sports.ru. Популярным в интернете он стал благодаря блогу на YouTube под названием "вДудь". Для блога журналист берет интервью у звезд и политиков. Менее чем за год он взял интервью у Михаила Ходорковского, Алексея Навального, Ксении Собчак. Сейчас у его канала более 3 млн подписчиков.