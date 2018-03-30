Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на Навального и блогеров из-за "удара в спину Путина"

Член Совета Федерации Елена Мизулина написала заявление в Генеральную прокуратуру, пишет Znak.com. Сенатор жалуется, что блогеры, пользователи соцсетей и некоторые СМИ не так интерпретируют ее высказывание в программе Владимира Соловьева о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
В заявлении, распространяемом пресс-службой сенатора Мизулиной говорится, что после того, как программу Соловьева выложили на YouTube, был смонтрован видеоролик. В нем содержится отрывок выступления Елены Мизулиной, где она говорит, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" явился "ударом в спину" президенту Владимиру Путину.
Там Мизулина говорит следующее:
— Так бездарно, за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают.
Сенатор также заявила, что президент нуждается в поддержке и назвала его "духовным воином".
Высказывание вызвало возмущение пользователей социальных сетей, на Мизулину обрушилась критика. На сайте Change.org юрист из Екатеринбурга Роман Лукичев разместил петицию с призывом к сенатору Елене Мизулиной сложить полномочия члена Совфеда.
Но сама Мизулина на своей странице в Facebook написала, что кусок эфира в соцсетях обрезан и в него не вошли ее слова соболезнования кемеровчанам.
В частности, до соболезнований президенту Мизулина сказала: "Я бы хотела высказать слова соболезнования родственникам, а в первую очередь родителям тех, чьи родные, близкие, взрослые или маленькие дети погибли в этом торговом центре. Это их горе".
В сообщении пресс-службы Мизулиной говорится, что видеоролик, появившийся на YouTube, был специально смонтирован, а затем к нему "добавили ложные подписи и комментарии в духе „погибшие люди её не волнуют, только руководство страны жалко“".
Из сообщения пресс-службы Елены Мизулиной:
— В таком формате видео получило распространение не только в средствах массовой информации всех уровней, но и в социальных медиа. Одними из основных распространителей заведомо ложной информации являются „так называемый“ блогер Алексей Навальный, а также информационное агенство Znak.com. В результате указанных действий злоумышленников пользователи социальных сетей, а также читатели изданий были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора.
По мнению Мизулиной и ее представителей, в действиях лиц, распространяющих "неправильный" ролик, содержатся признаки преступлений по статье 128 УК РФ "Клевета", статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и статье 319 "Оскорбление представителя власти".
Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.