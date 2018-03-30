Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на Навального и блогеров из-за "удара в спину Путина"

В заявлении, распространяемом пресс-службой сенатора Мизулиной говорится, что после того, как программу Соловьева выложили на YouTube, был смонтрован видеоролик. В нем содержится отрывок выступления Елены Мизулиной, где она говорит, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" явился "ударом в спину" президенту Владимиру Путину.

Там Мизулина говорит следующее:

— Так бездарно, за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают.

Сенатор также заявила, что президент нуждается в поддержке и назвала его "духовным воином".

Высказывание вызвало возмущение пользователей социальных сетей, на Мизулину обрушилась критика. На сайте Change.org юрист из Екатеринбурга Роман Лукичев разместил петицию с призывом к сенатору Елене Мизулиной сложить полномочия члена Совфеда.

Но сама Мизулина на своей странице в Facebook написала, что кусок эфира в соцсетях обрезан и в него не вошли ее слова соболезнования кемеровчанам.

В частности, до соболезнований президенту Мизулина сказала: "Я бы хотела высказать слова соболезнования родственникам, а в первую очередь родителям тех, чьи родные, близкие, взрослые или маленькие дети погибли в этом торговом центре. Это их горе".

В сообщении пресс-службы Мизулиной говорится, что видеоролик, появившийся на YouTube, был специально смонтирован, а затем к нему "добавили ложные подписи и комментарии в духе „погибшие люди её не волнуют, только руководство страны жалко“".

Из сообщения пресс-службы Елены Мизулиной:

— В таком формате видео получило распространение не только в средствах массовой информации всех уровней, но и в социальных медиа. Одними из основных распространителей заведомо ложной информации являются „так называемый“ блогер Алексей Навальный, а также информационное агенство Znak.com. В результате указанных действий злоумышленников пользователи социальных сетей, а также читатели изданий были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора.

По мнению Мизулиной и ее представителей, в действиях лиц, распространяющих "неправильный" ролик, содержатся признаки преступлений по статье 128 УК РФ "Клевета", статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и статье 319 "Оскорбление представителя власти".

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок.