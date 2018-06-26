Египетский комментатор умер после поражения своей команды в матче с Саудовской Аравией

Спортивный аналитик и бывший египетский футболист Абдель Рахим Мохамед умер вскоре после поражения сборной своей страны в матче Чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии, сообщают РИА Новости со ссылкой на Youm7.
#عاجل.. عزمى مجاهد: وفاة عبد الرحيم محمد بعد وعكة صحية مفاجئة#مصر_بتحارب_داعشhttps://t.co/yoEbM4QaxU pic.twitter.com/eeftQrxdNa— اليوم السابع (@youm7) 25 июня 2018 г.
Сообщается, что Мохамед находился в здании государственного телевидения Египта, где должен был прокомментировать матч. Он плохо себя почувствовал на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате. Мохамеда доставили в больницу, однако он скоропостижно скончался.
25 июня сборная Египта в заключительной встрече группового тура проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2. Команда завершила турнир в России с тремя поражениями и заняла последнее место в группе.
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