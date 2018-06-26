Египетский комментатор умер после поражения своей команды в матче с Саудовской Аравией

Сообщается, что Мохамед находился в здании государственного телевидения Египта, где должен был прокомментировать матч. Он плохо себя почувствовал на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате. Мохамеда доставили в больницу, однако он скоропостижно скончался.

25 июня сборная Египта в заключительной встрече группового тура проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2. Команда завершила турнир в России с тремя поражениями и заняла последнее место в группе.