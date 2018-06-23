В Сети посмеялись над откровенным купальником Молли, не вместившим ее достоинства

Несколько фото с пляжа брюнетка опубликовала на своей странице в соцсети. "Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас?" – задала вопрос артистка своих подписчикам.

Поклонники не стали отвечать на вопрос, а решили обсудить крайне забавный наряд певицы. Некоторые из них написали, Ольга перепутала зад и перед своего купальника. "Может задом наперед одела?", "Ткани не хватило", "С таким купальником можно и без купальника!", — написали подписчики в комментариях.

Но большинство все же сошлось на мысли, что певица просто ошиблась с размером: "В магазин Тебе за купальником! Чтобы по размеру был", "Вы немного подросли, пора б уже сменить купальничек-то!", "Купальник так ни один дизайнер не задумает. Он банально мал".

"Увольте своего имиджмейкера, или кто вам там посоветовал такой дешевый срам", "Было дело Галустян в КВНе в таком же выступал, но там было не так сексуально", "Можно было и без купальника, чего мелочиться-то", – писали удивленные пользователи Сети.