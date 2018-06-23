Королева скандала Волочкова показала фантастическую растяжку - шпагат в 240 градусов

Королева скандалов балерина Анастасия Волочкова показала своим поклонникам в соцсети фанастическую растяжку, сделав шпагат на весу на палубе яхты, на которой сейчас отдыхает. Об этом пишет портал eg.ru.
Волочкова регулярно демонстрирует шпагат в соцсети — есть целая подборка: эротический шпагат в бане, на велосипеде и т.д. Но последний вариант, который она показала своим подписчикам в Instagram, особенный. Балерина сделала его не на полу, где угол между ногами равен 180 градусов, а на палубе яхты, буквально повиснув в воздухе.
Таким образом, к "развороту" она добавила еще градусов 60. Ноги Волочковой удерживают ее в воздухе, опираясь на поручни.
"Такое небо красивое! Растягивайте удовольствие! Поддерживайте растяжку!" — написала она в инстаграме.
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