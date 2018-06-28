Как готовить из просроченных продуктов: советы специалистов

Выяснилось, что пищевой мусор превратился в одну из самых больших проблем XXI века. Ежегодно выбрасывается около 1,5 млрд тонн продуктов питания, в то время как на их производство тратится до 40% произведенной в мире энергии (данные по США и Западной Европе).

В статье рассказывается о шеф-поваре итальянского ресторана Osteria Francescana Массимо Боттуре, который организовал целое движение, цель которого — спасение тонн продуктов питания, несправедливо отправляемых в мусорные баки. Боттура открыл столовую для бедных Refettorio Ambrosiano. Для этого он пригласил 40 лучших шефов мира, которые готовили блюда из продуктов с истекшим сроком годности, из некрасивых овощей и остатков рыбы.

На всемирной выставке Expo Milano 2015, которая прошла под девизом "Накормить планету", шефы использовали 15 тонн пищевых отходов, а сама Refettorio Ambrosiano превратилась в мировое движение.

К нему присоединились и знаменитый "железный повар Америки" Марио Батали, и любимец Нью-Йорка Денни Боуэн, создатель ресторанов Mission Chinese, и недавно трагически ушедший Энтони Бурден, повар и ведущий программ CNN о еде и путешествиях (в прошлом году он показал потрясший мир документальный фильм "Wasted! История пищевых отходов").

В весеннем сете вновь открывшегося копенгагенского ресторана Noma Рене Редзепи демонстративно предложил в роли главного горячего блюда глазированную голову трески, продукт, который большинство кидает в мусорный бак или кошкам, и провозгласил эпоху trash cooking, готовки из мусора, говорится в материале.

"Что можно сделать со старым хлебом? — объясняет Массимо. — На второй день его можно нарезать, подсушить на гриле и приготовить брускетты. На третий день можно натереть на хлебную крошку, добавить старый сыр, яйца, воду — и сделать пассатели моей бабушки. Это такая хлебная лапша, она прекрасна в любом бульоне. Или приготовить из хлебных крошек с травами песто — получается вкусно и намного дешевле, чем с кедровыми орешками".

В статье приводится ряд полезных рецептов, позволяющих значительно сэкономить и не тратить продукты попусту, пишет znak.com.