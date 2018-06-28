С шиком и блеском. Барнаульские выпускники на снимках из соцсетей

Конец июня в Барнауле — это всегда тысячи красивых выпускников на улицах и ещё больше фотографий в соцсетях. И неважно, кто что окончил — школу, колледж или вуз, — всё равно все одинаково красивые и счастливые.
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