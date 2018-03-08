Самые красивые девушки Барнаула весной. Снимки из соцсетей

8 марта — праздник прекрасного. Чтобы в этот день вокруг вас было ещё больше весны и красоты, редакция altapress.ru отыскала в соцсетях фотографии самых солнечных девушек Барнаула.
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